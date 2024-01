"Succession" brilla en los Emmy con seis premios destacados

ESTADOS UNIDOS.- En la 75ª entrega de los premios Emmy, la serie "Succession" del conglomerado Waystar RoyCo consolidó su dominio al llevarse seis premios, incluyendo el prestigioso galardón a la Mejor Serie Dramática. Este triunfo continúa la racha victoriosa que comenzó en los Globos de Oro y se mantuvo en los Critics Choice Awards. La historia, que concluyó su cuarta temporada el año pasado, también cosechó reconocimientos en categorías individuales, destacando la actuación de Sarah Snook, quien, embarazada durante el rodaje, aportó una fuerza única a su personaje, y Kieran Culkin, galardonado como Mejor Actor.

Aunque "Succession" fue el punto culminante de la noche, la comedia "The Bear" no se quedó atrás, también llevándose seis premios en diversas categorías. La gala estuvo marcada por momentos emocionantes, como la victoria de Jennifer Coolidge como Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por su participación en "The White Lotus". Además, la entrega reconoció la actuación destacada de Niecy Nash Betts en la serie limitada "Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer", quien dedicó su premio a las mujeres negras y morenas que han enfrentado vigilancia excesiva.

Y así se celebra el premio más importante de la noche.



La gente increíble detrás de SUCCESSION celebra en la categoría Mejor Serie Dramática.



��✨ #Emmys pic.twitter.com/VSyoedkjOd— Carla ❁ (@shannonlada) January 16, 2024

Te puede interesar: Jennifer Coolidge agradece a "los gays malvados" durante su discurso al ganar el Emmy

La ceremonia, presentada por Anthony Anderson, se destacó no solo por la celebración de los logros televisivos del último año, sino también por momentos nostálgicos, como el emotivo homenaje a los artistas fallecidos en el último año. Entre ellos, se recordó a Matthew Perry de "Friends" con la interpretación del tema "I’ll Be There for You". Además, la reunión de elencos icónicos, como el de "Grey's Anatomy", añadió un toque especial a una noche que dejó huella en la historia de los Emmy.