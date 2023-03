Steve Mackey muere a los 56 años tras pasar meses en el hospital

Tijuana BC.- Steve Mackey, quien pertenecía a la banda Pulp, murió a los 56 años de acuerdo a anuncio de la banda, misma que planea reunirse para iniciar una gira.

Steve se unió a Pulp en 1980, cuando aún no eran tan conocidos, y participó en algunos discos como Different Class, Separations y His ‘n’ Hers, de donde salieron algunos éxitos, como el de Common People.

 

La banda utilizó sus redes sociales para colocar una fotografía de Mackey en donde anunciaban su muerte esta mañana.

‘’Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey murió esta mañana, nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos’’. Iniciaron en la publicación.

En la fotografía se puede ver al músico escalando una montaña en su gira del 2012 por América del Sur.

Lucha por su vida

Katie Grand, quien era esposa de Mackey, señaló que había fallecido después de haber luchado por vivir durante tres meses en el hospital.

Steve había trabajado con Pulp, y, por otro lado, tras la última obra de la banda en 2013, colaboró con Florence and the Machine, además de Arcade Fire.

Al anunciar por parte de Jarvis Cocker la gira que Pulp planeaba hacer, Steve indicó que no quería participar porque quería trabajar en otros proyectos musicales, de fotografía y el cine.