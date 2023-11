'Soy una mujer experimentada' , Ferka admite amoríos con mujeres frente a Jorge Losa

Ciudad de México.- Ferka enfrentó a todo tipo de especulaciones cuando anunció su ruptura con el padre de su hijo, Christian Estrada, siendo uno de los rumores más fuertes el que le gustaban las mujeres, y que solo usó a su ex para tener a su bebé.

A pesar de que en ese momento, María Fernanda Quiroz, su nombre real, no abrió su corazón, durante su asistencia a un evento de la comunidad LGBT fue cuestionada sobre si ella había tenido algún amorío con otra mujer y frente a su novio Jorge Losa, respondió que sí.

“Qué aburrido comerte un mismo helado todo el tiempo. Un sabor, chocolate, chocolate, pues si quieres probar napolitano, date, si quieres probar fresa, date. Me río de esas cosas, pero al final de cuentas sí creo que la sexualidad es fluida”, expresó la exparticipante de “La casa de los famosos México”.

Ferka dice que le gusta experimentar.

Ferka asegura que es muy experimentada

Como su respuesta fue muy evasiva, la prensa insistió en el tema y al interrogarla sobre si había llegado a tener intimidad con alguien de su mismo sexo, Ferka simplemente confesó: “Soy una mujer de 37 años muy experimentada… ¡Ay claro!, hay que vivir la vida, digo, por qué no. Probar y ya, está padre. Es como cuando jugabas a la botellita en la escuela, pues pruebas”.

No obstante, la actriz, modelo y conductora puntualizó que nunca se ha enamorado de una mujer. “Tengo muy claro qué es lo que me gusta, cómo me gusta vivir mi vida afectiva y eso no te mueve, pero hay gente que hasta pensarlo o hablarlo, y exponer sus inquietudes, le da pavor”.

Ferka y su novio Jorge Losa. Fotos: Agencia México

Debido a que hace algunas semanas confirmó su relación sentimental, los reporteros también le preguntaron a Jorge sobre su opinión al respecto de las declaraciones de su novia. “Me encanta que me platique eso. Yo sé todas estas cosas también en profundidad y a mí me une mucho más, la respeto mucho más todavía”, dijo el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Finalmente, María Fernanda Quiroz invitó al público en general a experimentar y nunca quedarse con ganas de nada. “Sabes que todos tienen inquietudes y todos caen. ¿No? Y el amor es el amor. Eso es lo que yo celebro y voy a celebrar siempre y no importa. Yo soy de colores y mi alma es de colores”, declaró.

Video: