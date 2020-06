Sorprende a Guillermo del Toro la cinta "Ya no estoy aquí"

El cineasta mexicano Guillermo del Toro aseguró sentirse conmovido luego de ver la película Ya no estoy aquí, del director mexicano Fernando Frías, la cual fue estrenada en la plataforma Netflix la semana pasada.

Ya no estoy aquí. Con el mundo en donde esta- este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Está en Netflix y habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos”, escribió el realizador en redes sociales.