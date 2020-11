"Son tal para cual": Leticia Calderón arremete contra Yadhira Carrillo y sus declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Calderón decidió poner un alto al intercambio de declaraciones que ha surgido luego de que Yadhira Carrillo saliera a suplicarle que sus hijos fueran a ver a su padre a la cárcel.

“Tampoco es tan fácil ir, presentarme así de la nada y decir hola, ya llegué, ábranme… Yo desde el primer día he estado insistiendo en ir a ver a Juan con los niños y no ha sido posible, yo ya me cansé de buscar por todos los medios visitarlo, entiendo que tendrá sus razones… pero tampoco puedo insistir en algo que se me ha negado”, dijo la actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Reiterando que su ex marido tiene la puerta abierta para hacerle la petición, la actriz también aclaró que Juan a veces habla con sus hijos, pero no diario, ni constantemente, tal como Carrillo dijo, e incluso habló de la relación que el abogado mantenía con los menores antes de enfrentar este proceso legal que lo mantiene preso.

“Económicamente siempre ha estado… ha sido un papá ausente por sus trabajos, sus viajes, sus casos, sus cosas, su vida personal, venía esporádicamente para llevarlos a la escuela”, explicó.

Sobre las declaraciones que Carrillo hizo suplicando, Calderón replicó: “Es mentira, son tal para cual yo creo, porque es mentira, yo siempre he deseado que mis hijos estén cerca de su papá y lo voy a confesar, si en algún momento hemos discutido Juan y yo ha sido por eso”.

Al respecto de la relación que Yadhira mantiene con sus hijos, Lety puntualizó: “No, de hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren ver, no es una persona allegada a ellos, no conviven con ella, uno de mis hijos, no voy a decir cuál, ha sido hasta grosero, lo he regañado evidentemente… yo siempre les he exigido a mis hijos respeto… no les puedo exigir cariño, antes los podía manipular, pero ahorita ya son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos”.

Para finalizar el tema, la actriz que actualmente trabaja en la telenovela Imperio de Mentiras destacó: “Estoy en la mejor disposición de llevar a los niños, pero también quiero que entienda la gente que no es llevarlos a Six Flags, es un lugar duro, es una experiencia que sería fuerte, y si yo he estado con ellos al 100 por ciento en todas las responsabilidades, me corresponde a mi llevarlos por lo menos la primera vez, y estar con ellos y apoyarlos, y además porque ellos lo piden… porque es obvio y eso lo tienen que entender, son menores de edad”.