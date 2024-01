Sofía Vergara agradece a la prensa por ayudarle a superar su divorcio con Joe Manganiello

Ciudad de México.- Sofía Vergara hablo sobre su vida en Sunday Morning de CBS, después de que el año pasado confirmara su divorcio con Joe Manganiello tras 7 años de matrimonio.

La actriz habló abiertamente sobre la etapa que atravesó después de su ruptura, sobre todo al convertirse en noticia internacional.

Sí, por supuesto, estás ahí arriba y eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a suceder. No puedes ocultar esas cosas. Pero no estuvo mal… Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser. Me sorprendió y, ellos, simplemente dijeron lo que era y eso fue todo”