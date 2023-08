Sofia Coppola revela que no le permitieron usar música de Elvis para nueva película

TIJUANA.- La directora Sofia Coppola ha compartido en una entrevista para The Hollywood Reporter, en la que estuvo acompañada de Priscilla Presley, que no le permitieron utilizar música original de Elvis para su película nueva película ´Priscilla´.

Coppola compartió que su película no incluirá canciones de Elvis, ya que a Presley State no les gustan los proyectos que no fueron creados por ellos, porque son muy protectores de su marca, pero eso permitió a ella y a su producción ser más creativos.

En lugar de la música de Elvis, ´Priscilla´ contará con canciones clásicas interpretadas por Phoenix, la banda de la que su esposo Thomas Mars es integrante.

Por su parte, Presley State ha criticado la película basándose en el tráiler y ha dicho que la visión de Sofia para interpretar Graceland es incorrecta.

En respuesta a esto la misma Priscilla Presley se tomó la libertad de compartir que está muy emocionada de que Coppola comparta su lado de la historia que vivió con el rey del rock, Elvis Presley.