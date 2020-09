Sin rencores entre La Chilindrina y Doña Florinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que comenzó como una de las batallas más fuertes del medio terminó como cosa del pasado. María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina” dejó en claro que ya no tiene ningún rencor hacia Florinda Meza “Doña Florinda”, por lo que no le molestaría volver a coincidir con ella en algún momento.



La actriz dijo esto en una entrevista al programa “Sale el Sol”, donde fue cuestionada por la actual relación con la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, con quien tuvo problemas cuando grababan algunos de sus programas como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”.



“Si llego a verla (Florinda Meza), por supuesto que voy a saludarla y voy a hacerlo bien. Sin corajes, sin rencores y sin nada”, dijo María Antonieta.



“Estas cosas (los problemas) quedaron en el pasado”.



Explicó que los años la han hecho cambiar, especialmente la muerte de su esposo Gabriel Fernández el año pasado, lo que le ha enseñado a no guardar rencor y a seguir adelante.



“Ya soy una nueva mujer, después de lo que me pasó con mi marido, ya sé que nada es eterno y entonces tenemos que superar las cosas malas que hemos tenido, los rencores y se tienen que quedar en el pasado”, comentó.



Hace un año, en una entrevista a TV Notas, “La Chilindrina” explicó cómo fue que surgieron los problemas entre ella y Florinda Meza.



“Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía”, dijo en aquel entonces.



Tal fue el pleito entre las dos, que María Antonieta no asistió al funeral de Chespirito en noviembre de 2014.



“No iba a acudir al funeral y sabía porque no iba a ir. Yo ya había hablado con las hijas de “Chespirito” que no iba a ir porque no iba a aceptar que alguien de más lugar me haga la grosería de no dejarme estar ahí”, remató.