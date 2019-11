¡Sin pelos en la lengua! Niurka critica a estas artistas por sus "arreglitos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos se le fue a la yugular a Lis Vega, a quien criticó por las recientes cirugías que se realizó para cambiar y "mejorar" su rostro.



La cubana no tuvo pelos en la lengua a la hora de tocar el tema de su compatriota, de quien mencionó que ha de andar con el autoestima muy baja porque se cubre la cara con unos grandes lentes.



"A ver, Lis Vega va a los programas de televisión con unos lentes de este tamaño (enormes). ¿Para qué te operaste? ¿Pa' taparte la jeta? No, esas son cosas que evidentemente son el resultado de una mala decisión, de un problema de autoestima grave", comentó Niurka.



"Imagínate que sientas que no tienes nada que hacer y en vez de irte al cine mejor llames a tu cirujano plástico", añadió la actriz.



La también cantante no perdió la oportunidad de raspar a otras personalidades como Ninel Conde, quien dijo que a pesar de ser más joven que ella, gracias a las cirugías se ven de mayor edad que ella.



"No te la m...., está igualita (a Calamardo), está como Lucia Méndez, la compararon con Michael Jackson".



"A mí lejos de criticarla, me da pena ajena. Yo me hice (cirugías) y me vale madre, pero son menores que yo y se ve bien estiradas", finalizó.



Sin embargo, estas declaraciones no parecen haber hecho mella en Lis Vega, quien está feliz de tener ahora unos labios más carnosos.