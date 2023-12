Silvia Pinal estaría por entrar a terapia intermedia, asegura productor y amigo de la actriz

Ciudad de México.- La actriz Silvia Pinal sigue su proceso de recuperación tras haber sido ingresada en un hospital de la Ciudad de México debido a complicaciones por influenza.

Alejandra Guzmán, hija de Pinal, informó este jueves que su madre estaba por abandonar la terapia intensiva para ser trasladada a su habitación.

Esta noticia fue corroborada por el productor Iván Cochegrus, quien visitó a la destacada figura del cine mexicano.

Estado de salud de Silvia Pinal

En una declaración, Cochegrus compartió detalles sobre el estado de salud de Silvia Pinal, indicando que se encuentra en buen estado y que ha mostrado interés en conversar en varios idiomas.

"Silvia se encuentra perfectamente bien, ayer hablando italiano, francés... le dio gusto ver a Lalo, su enfermero. Ellos conviven con ella día y noche y le dio mucho gusto, está muy bien", indicó.

Al ser cuestionado sobre si la actriz ya había salido de terapia intensiva, el productor respondió:

Está en terapia intensiva y la van a cambiar a terapia intermedia. Están en esa valoración por seguridad, porque han visto medios de comunicación internos en el hospital, entonces no es lo mismo controlar a la señora en un área restringida donde nada más entran sus hijos y en este caso yo o tener a la señora en piso donde no hay tanto cuidado".

La convivencia entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

En relación con la convivencia entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel durante el cuidado de su madre, Cochegrus destacó:

"Ellas estuvieron siempre desde el día uno hasta el día que se fue Silvita, que fue ayer. Ellas se veían todos los días. Del día 21 al 26 se vieron y prácticamente ahorita sigue la comunicación entre hermanos vía telefónica".

Finalmente, el productor reiteró que no existen diferencias entre los miembros de la familia y que están más unidos que nunca. "No, nada, nada. No, no al contrario, ahorita están muy unidos por su mamá y están preocupados por eso", concluyó.