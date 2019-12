Silvia Pinal defiende a 'La Guzmán'

MÉXICO.- En los últimos meses Alejandra Guzmán se ha convertido en el blanco de las críticas de redes sociales debido a los drásticos cambios que se ven en su rostro.

Por tal motivo, su madre, Doña Silvia Pinal salió en su defensa y envió un fuerte mensaje contra aquellos que se dedican a atacar a la cantante.

“Ay pobre de mi hija Dios mío, ya déjenla en paz, ella es bonita, y si no está bonita es por alguna cosa que se hizo mal, yo no la he visto, yo la veo bien y la veo contenta, y no tiene por qué andarse cambiando cosas”, manifestó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si ha conversado con la intérprete de “Reina de Corazones” y la ha reprendido por su aspecto físico, la primera actriz replicó: “Yo creo que ya está muy grandecita para que la regañe, yo creo que me va a regañar ella a mí”.