Silvia Pinal confiesa haberse operado para “levantar la nalga”

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal confesó que ya se encuentra mucho mejor de salud y totalmente recuperada, luego de haberse sometido a una cirugía estética.

A pesar de que meses atrás se dio a conocer que la primera actriz sufrió una caída que la llevó de emergencia al hospital para ser intervenida de la cadera, ahora las revelaciones de Doña Silvia dejaron ver otra situación.

“La terapia ya terminó… pues nada, la nalga ya se levantó, ya estoy perfectamente bien, no hay más que darle las gracias a las personas que me ayudaron”, dijo en primera instancia en entrevista para el programa Sale el Sol.

Finalmente, la madre de Alejandra Guzmán confesó: “ha sido fácil relativamente… siempre una operación de estética es una operación de estética, no es una cosa tan complicada como uno piensa ¿eh?, a la hora de la hora no es tan complicado y depende de que la piel sea buena, de que el paciente sea obediente, de cosas muy sencillas que, sí se pueden lograr, no hay ningún problema”.