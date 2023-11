Silvia Navarro presenta a su hijo León ante la prensa

Ciudad de México.- Silvia Navarro asistió a la alfombra roja de la cinta ‘’Papá o mamá'' acompañada de su hijo León, quien anteriormente cumplió 8 años.

Aunque la artista ha sido muy hermética sobre su vida personal, esta vez Navarro contó la razón por la que llegó a un evento público con el menor.

Hoy quería venir y yo me siento como muy orgullosa de él, así que feliz… le dije ‘va a haber prensa, va a haber gente, ¿estás seguro?’, y me dijo ‘sí, yo te quiero acompañar’, y a mí me hace muy feliz que él esté siempre conmigo”

Contó Navarro con una gran sonrisa.

El motivo

Sobre el motivo por el que decidió no mostrar a su retoño en redes sociales, tal como lo hacen otras mamás del medio artístico, la artista señaló.

“Trato de cuidar sus espacios, cuando él quiere, quiere, cuando no, no. Obviamente yo me siento muy orgullosa de él y quisiera mostrarlo todo el tiempo, pero pues cuando él quiera”.

Al respecto de si ha notado alguna inclinación artística de su hijo, Silvia comentó: “A él le gusta todo, o sea, le gusta la música, le gusta las artes, pero no sabemos… qué sea feliz”.

Finalmente, Navarro manifestó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. “Estoy muy bien, estoy muy contenta, creo que es un muy buen momento y agradezco profundamente cuando estamos en estos (instantes), estoy trabajando, estoy con mi hijo, o sea, hay cosas buenas”, expresó.