Silvia Navarro le pide matrimonio a Flavio Medina

Ciudad de México.- Silvia Navarro se había mostrado muy enamorada después de confirmar su relación con Flavio Medina con unas fotografías en la playa.

La actriz se olvidó de su privacidad y en una entrevista para el programa Hoy, externó su amor al actor e incluso le pidió matrimonio.

Mientras Navarro era cuestionada sobre su vida sentimental, Silvia dijo: “Flavio cásate conmigo, ya nos cacharon… Tenemos una relación de amor desde Amor Bravío, ¿sabes?, lo amo, ¿no lo sabían?, se los cuento, lo amo y lo amaré para siempre”.

Planes para el 2023

Sin brindar más detalles de su romance, por otra parte, la intérprete mexicana reveló cuáles son sus planes para este 2023.

Estoy analizando proyectos, leyendo cosas, cerrando otras, actuando, o sea, trabajando también en mí y pues con mucha cosa bonita, creo que es un buen año de manera personal y ojalá para todos también sea”

Debido a que la artista fue captada en los pasillos de Televisa San Ángel saliendo de las oficinas de Pedro Ortiz de Pinedo, Navarro explicó que podría volver a la pantalla chica de la mano del reconocido productor.

“Pedro trae un proyecto bien bonito, me gusta mucho cómo está escrito, pero es que luego no se habla de más, creo que hay que darle oportunidad a que sucedan varias cosas antes de dar alguna declaración, no porque no quiera, sino porque hasta que no sea concreto es difícil”, dijo al respecto.