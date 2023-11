Silver Surfer de los 4 Fantásticos podría ser interpretado por una mujer en la nueva adaptación de 2025

ESTADOS UNIDOS.- El esperado reboot de Los 4 Fantásticos podría traer consigo un cambio revolucionario en uno de sus personajes más icónicos: Silver Surfer. Según información revelada por el respetado insider Jeff Sneider en su web The InSneider, Silver Surfer hará su regreso a la gran pantalla, pero con un giro inesperado: el personaje será representado como una mujer.

Este cambio, aunque sorprendente para muchos fans, no es totalmente inédito en el mundo de los cómics. Jeff Sneider sugiere que este Silver Surfer femenino podría ser una versión alternativa del personaje o una reinterpretación de la historia original. En los cómics, la figura de Silver Surfer se forma cuando una persona se sacrifica para salvar su planeta de Galactus, convirtiéndose en el heraldo cósmico del villano a cambio de poderes cósmicos y una tabla que le permite viajar a la velocidad de la luz por el espacio.

Es importante destacar que, aunque Sneider tiene una reputación de ser una fuente confiable en la industria cinematográfica, la información aún no ha sido confirmada por Marvel ni por el equipo detrás de Los 4 Fantásticos. Todo debe ser recibido con cautela hasta que haya una declaración oficial.

Además de la posible transformación de Silver Surfer, también se han filtrado rumores sobre el elenco de la película. Pedro Pascal está en conversaciones para interpretar a Reed Richards, mientras que se rumorea que Javier Bardem podría dar vida a Galactus, el temible villano de la historia.

SIlver Surfer Rebirth: Legacy #1 cover art by Ron Lim

Este cambio de género para Silver Surfer representa un giro histórico, ya que el personaje siempre ha sido representado como masculino en los cómics y en las anteriores adaptaciones cinematográficas. La última vez que vimos a Silver Surfer en la pantalla fue en 2007, interpretado por Doug Jones en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

Con el estreno programado para mayo de 2025 y dirigida por Matt Shakman, la nueva película de Los 4 Fantásticos está generando gran expectación entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque la noticia sobre Silver Surfer ha causado revuelo, los fans deberán esperar a confirmaciones oficiales por parte de Marvel antes de sumergirse por completo en las especulaciones sobre este emocionante reboot.