Siguen los ataques a Eugenio Derbez por sus comentarios polémicos sobre el trabajo no remunerado

Ciudad de México, 18 de Octubre de 2023.-El actor y comediante, Eugenio Derbez, sigue en el centro de la polémica debido a los comentarios que realizó sobre "no pagar para que trabajen para él, por el simple hecho de ser él".

La disputa surgió a raíz de unas declaraciones hechas por Derbez hace cinco años en una entrevista con Adela Micha. En esa conversación, Derbez expresó su interés en encontrar a alguien que manejara sus redes sociales y le comentó a Micha: "Pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo".

Cuando Micha preguntó acerca de la compensación, la respuesta de Derbez fue inesperada: "No puedo creerlo", expresó Micha, "aunque no paguen, trabajar con Eugenio Derbez es increíble porque aprendes".

Eugenio Derbez defiende sus comentarios sobre no pagar por trabajo

Las palabras de Derbez desencadenaron un intenso debate en las redes sociales. Ante la oleada de críticas, el actor respondió en su cuenta de Twitter, acusando a algunos de tergiversar sus palabras y solicitando que se observara la entrevista completa. En su mensaje, Derbez aclaró que el dinero es, sin duda, importante en los proyectos, pero no debe ser la principal consideración ni lo que se espera de inmediato.

Derbez también expresó su sorpresa por las múltiples condiciones que, según él, las nuevas generaciones imponen para trabajar. Se refirió a la preferencia por el teletrabajo, la solicitud de pagos por adelantado y otras demandas que, en su opinión, están fuera de lo común.

Siguen los ataques en redes sociales

Recientemente, el actor Eugenio Derbez publicó una foto en Instagram con su hija Aislinn Derbez llorando luego de ver su película Radical. Sin embargo, dicha imagen le valió cientos de críticas.

“¿Si le pagaste al becario que subió esta foto?”, “Seguro que le dijo que no iba a pagar, porque hay que trabajar gratis.”, “Yo quería ver la película, pero me querían cobrar el boleto. Dije, ¿cómo es posible si es una película de Eugenio D?”, "Admiraba mucho a Eugenio como persona, pero con lo que dijo me decepcionó un montón. Se le olvidó que viene de muy abajo, perdió la humildad... Como actor es muy bueno, pero su comentario dejó ver la clase de persona que es.", comentaron algunos usuarios.



