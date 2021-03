‘Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie’: Danna Paola

Madrid, España.- Las manifestaciones del 8-M de 2018 en Madrid sirvieron de acicate para que la llamada "princesa del pop latina", Danna Paola, alzara la voz, denunciara que había sido víctima de un intento de abuso y emprendiera un proceso de empoderamiento que toma forma en "un disco cien por cien feminista".

"Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Hasta que no entendí eso, no descubrí por qué me había ido tan mal en el amor", reconoce a Efe sobre sus conclusiones esta actriz, compositora e intérprete musical en una entrevista por la salida al mercado de su último álbum, "K.O." (Universal), que incluye cortes como "Friend de semana" con Aitana o "No bailes sola" con Sebastián Yatra.

Es fruto de un proceso "terapéutico" de dos años de encontrarse a sí misma, "como persona y por supuesto como mujer dentro de la industria, pero también en la vida para no entregarse a quien no lo valora", dice, y de transformar todo eso en arte y música en la que ha estado plenamente implicada como autora.

"Muchas relaciones me dejaron K.O. Esta última catarsis que tuve me dejó así. Me preguntaba: ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué tan mala suerte voy a tener, qué estoy haciendo mal y por qué repito los mismos patrones? Fue cuestión de mirarme al espejo, reconocerme y reconocer mis errores, juzgar a las otras personas como maestros de vida y considerarlo todo un aprendizaje", añade.

Así surgieron canciones como "Sola" o "Calla tú", pero también una valiente confesión a través de Youtube. Según relató, fue drogada por varios hombres a los que conoció casualmente durante una cena en el periodo de grabaciones de la serie "Élite" en Madrid, aunque afortunadamente logró escapar de ellos con ayuda de un amigo.

"Como mujer, hermana y amiga, era importante avisar que si a mí me había pasado les podía pasar a otras, que somos vulnerables todos, que vivimos en un mundo de mierda y que las cosas siguen siendo un poco difíciles para nosotras, pero que seguimos en la lucha y no nos cansaremos", precisa.

La Policía se puso en contacto con ella posteriormente y así descubrió que el mismo grupo había sido denunciado ya varias veces por seguir el mismo "modus operandi" con otras mujeres.

"No supe más ni quise, porque yo también quedé muy shockeada", cuenta Danna Paola, que lejos de guardar mal recuerdo de Madrid por aquel episodio, asegura que la capital española es "donde más libre y más abrazada" se ha sentido en estos últimos años.

En su viaje de empoderamiento, otra canción importante de su último álbum es "Me, Myself", interpretada junto al británico Mika, y que escribió a finales de 2018 para exorcizar otra mala experiencia, cuando una empresa de productos de cabello la llamó "gorda" tras haber grabado un spot comercial para ellos.

"Era un momento en el que no estaba cómoda ni con mi físico ni con mis emociones", confiesa la mexicana, que quiere lanzar el mensaje de que "que la imperfección es perfección y de que debemos buscar la manera de amarnos tal y como somos".

Ella retó a sus seguidores por redes a mencionar tres cosas de sus físicos que les gustaran y pocos fueron capaces de alcanzar ese número. "Uno siempre se ve más los defectos, sobre todo del cuerpo", constata, antes de citar qué es lo que más le gusta del suyo: "Mis ojos, mi culo y mis manos".

¿Y cómo artista? "Me gusta mucho cómo canto. Es algo en lo que he trabajado mucho. Eso no es ser ególatra ni soberbio, es reconocer lo bueno que eres haciendo algo", opina, antes de confesar por contra que se considera "muy mala bailarina". "Aunque voy mejorando", apostilla.

Como jurado en el programa de talentos en México de "La Academia", señala que lo que distingue a un buen artista es la preparación. "Es el que no cree que lo sabe todo, sino el que se sigue levantando y dando clases. El que escucha. Yo sigo preparándome, aunque llevo 21 años de carrera, porque siempre va a haber alguien mejor que yo", afirma.

De esa forma esta artista precoz (comenzó con 6 años en televisión) ha llegado al título de "princesa latina del pop". "Me lo ha dado el público y me emociona, porque he trabajado para lograrlo. Me siento superorgullosa de ser mexicana y de llevar mi país por todo el mundo. El día que deje de disfrutar lo que soy y el proceso, me retiro", señala.

Danna Paola también se considera buena actriz. Su retirada de "Élite" llegó para enfocarse plenamente en la música durante un tiempo y ahora, con un disco recién editado y otro en proceso, según anuncia, ya piensa en volver al mundo de la interpretación.

"Espero que sea este año, pero tendría que llegar el proyecto indicado, que sea un reto para mí, que no siga siendo la chica de la clase después de 'Élite'", anticipa, al comentar que también le gusta escribir sus propias historias y que "en algún momento" le gustaría producir y dirigir.