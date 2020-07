“Si muero joven”: la interpretación de Naya Rivera en Glee que se viraliza en redes sociales

Algunos fanáticos de la serie Glee recordaron una particular presentación de Naya Rivera, en el papel de la porrista Santana López, en el capítulo de la quinta temporada “The Quarterback”, en el cual se rendía un homenaje al fallecido Cory Monteith.

En esa interpretación, Rivera cantó “If I Die Young” (Si muero joven) de la agrupación country “The Band Perry”, haciendo referencia a la repentina muerte del personaje Finn Hudson. Sin embargo, antes de terminar la canción, la joven no puede evitar romper en llanto y sale corriendo histérica del icónico salón del coro.

Con la noticia de que la actriz de 33 años está en calidad de desaparecida, varios seguidores de la serie retomaron el video de este momento de la serie, comparando la letra de la canción con lo que ocurre en la actualidad.

Si muero joven, entiérrame en satén. Acuéstame en una cama de rosas. Húndeme en el río al amanecer. Envíame lejos con las palabras de una canción de amor”, dice el coro.

No obstante, otros consideran que esto es un acto de muy mal gusto, pues no se ha confirmado el fallecimiento de Rivera y creen que todavía pueden encontrarla con vida.

A continuación está el video en cuestión: