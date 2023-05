''Sí me divorcié, no me capé'' Galilea Montijo sobre rumores de nuevo romance

Ciudad de México.- Galilea Montijo reaccionó a los chismes que la señalaban de tener un romance con el modelo Isaac Moreno, con quien se le pudo ver tomados de la mano en Holbox.

Fue ahora que aprovecharon el tema relacionado con Johnny Depp en su aparición en la edición 76 del Festival de Cannes, para sacar el tema entre bromas.

Entre broma y broma

“Perdón, pero por estar en el chisme, ¿qué dijeron de mi novio?”. Montijo bromeó con las imágenes que fueron expuestas de sus vacaciones junto a Moreno y dijo: “Del de la sesión, ¿dónde buscaba pececitos?”. Tras la risa de Andrea, Raúl señaló: “Conchitas, güey”.

“Andaba buscando unas conchitas mana, ¡ay que gachos!, si me divorcié, no me capé... ¿qué?, ¿qué?”, expuso Galilea.

A su vez, Andrea le indicó: “haz lo que tú quieras, ahora nos vas a pedir permiso”, por lo que Galilea objetó: “¿Me firmaron el memo, todos?”.

Finalmente, Legarreta manifestó: “Nos tuviste que haber avisado para ver si te dábamos chance”; sin embargo, Montijo puso punto final al tema indicando: “Lo único que me importa es mi hijo, mis hijos, como a todos nos importan nuestros chiquillos, el chiquito también anda suelto”.