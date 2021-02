Si el Presidente no da el ejemplo, nada cambiará: Claudia Ramírez

A casi un año de que la pandemia obligó al cierre de todo el espectáculo, Claudia Ramírez lamenta ver que así como ha cambiado prioridades y formas de pensar, también ha enfatizado otras actitudes en las personas.

"Me da mucha tristeza que como sociedad y a nivel mundial pensaba que íbamos a cambiar, y creo que al final no, hay tanta gente a la que no le importa, que sigue haciendo sus fiestas y reuniones y encima lo publican. ¡Un poquito de pudor por los miles de muertos, un poco de empatía!

"Si la cabeza de un país, que es a quien mucha gente sigue, no da el ejemplo, pues no va a haber manera de que esto cambie", sentencia la actriz.

En medio de este panorama, Claudia agradece seguir trabajando, pues este lunes se estrenó Fuego ardiente en Las Estrellas, proyecto en el que interpreta a Irene Ferrer. Dice que, de alguna manera, actuar es darle a la gente entretenimiento y distracción en estos tiempos tan difíciles, especialmente con proyectos originales como esta telenovela escrita por Martha Carrillo y Cristina García y producida por Carlos Moreno.

"Después de tanto refrito me parece increíble que podamos contar algo que no se ha contado y lo que más me gusta de este personaje es que es una mujer contemporánea, libre, no tiene problemas, tiene los pies sobre la tierra y eso me encanta".

Su personaje viene de una familia dedicada a la producción y exportación de aceite de oliva en Sonora. Cuando el hermano de Irene se entera de que va a morir, decide reunir a toda la familia, sin decirles la razón, encuentro que generará diversos roces.

Irene se enamora de Fernando Alcocer (José María de Tavira), un biólogo marino menor que ella. Ambos harán todo por mantener su relación.

"Eso es lo lindo de esta historia, no deja de ser un melodrama muy clásico pero no tiene personajes estereotipados, ellos luchan con garras por lo que quieren", asegura la actriz.