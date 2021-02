Si el Covid-19 hubiera ocurrido en gobiernos anteriores, ya hubiéramos doblado muertes y deuda externa: Damián Alcázar

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor Damián Alcázar dijo que "si esta maldición que hemos creado nosotros, llamada coronavirus, nos hubiera agarrado en gobiernos anteriores, ya hubiéramos doblado muertes y deuda externa".

En entrevista para Elena Poniatowska, en el diario La Jornada, Alcázar afirmó que "aunque la pandemia en otros países también es terrible, en México, sin (Andrés Manuel) López Obrador, serviría para hacer los grandes negocios de siempre".

"Si tomamos en cuenta que de Fox a Peña Nieto había un billón y medio de dólares de deuda, y con Peña Nieto 10 billones, tengo la certeza de que hice bien al votar por Andrés Manuel y confiar en una buena persona que se esfuerza por dar a la gente eso que nunca hemos tenido: respeto. Quiero colaborar para sacar a los mexicanos de esa hambruna milenaria en la que estuvimos metidos", declaró.

Alcázar también dijo que con AMLO "su “primero los pobres” va en serio".

Por último, indicó que no tiene ninguna vocación política.

"Yo me negué absoluta y rotundamente a ser diputado porque no tengo ninguna vocación política, aunque estuve incluido entre los Constituyentes (me propuso Morena para ser parte de la Cámara) para elaborar la Constitución de la Ciudad de México: enriquecerla lo más posible", finalizó.