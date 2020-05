Sherlyn ya tiene el nombre de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos últimos días han sido de mucho ajetreo para Sherlyn, quien recientemente se enteró de que el hospital en el que planeaba dar a luz se encontraba lleno de casos con covid-19.

No obstante, la actriz se las arregló rápidamente para conseguir otro hospital, libre de pacientes afectados por la pandemia, y otro doctor. La famosa señala que fue toda una odisea pero al final de cuentas señala que su madre le hizo más ameno el momento, pues afirmó que le dolió el estómago de lo mucho que rieron juntas.

Al finalizar el día, y mientras contaba su anécdota, Sherlyn anunció que ya tenían el nombre del bebé y que era todo lo que soñaba.

‘‘Es de origen griego su nombre, significa el que es valiente y varonil, no tiene diminutivos, tal cual lo soñé y no sé ustedes pero a mí me encanta’’, señala antes de poner una imagen con el nombre de André.

Además le hizo su propia cuenta de Instagram bajo el nombre de ‘Andrenuestrobebe’, así que sus fanáticos ya podrán seguir al pequeño André desde antes de que llegue al mundo.