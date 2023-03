Sherlyn se manifiesta contra quienes critican la forma en que educa a su hijo

Ciudad de México.- Sherlyn regresó a la ciudad después de gozar su maternidad en la playa, mismo que la colocó en la mira pública por la forma en que educa a su hijo.

“Disfrutamos mucho Cancún. Es un niño muy activo, nadó con los delfines, estuvimos en el mar todos los días, feliz con sus abuelos, feliz yo de verlos juntos, y evidentemente fortaleciendo este vínculo de padres, hijos, abuelos”, confesó la artista en entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!

Al escuchar las primeras preguntas con relación a las críticas que ha recibido en redes sociales por la manera en que vive su debut como madre, Sherlyn manifestó:

¿Les parece mal que haya un niño con mucho amor?, yo creo que cada quien tiene su forma de educar niños, y no me parece que nadie sea juez, ni me parece que nadie tenga ninguna autoridad moral, ni de ningún tipo, para meterse en la crianza de nadie”