Sherlyn revela "secreto" para mantener su rostro rejuvenecido

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn actualmente se ha vuelto una de las actrices más populares de la televisión gracias a su larga trayectoria en el medio del espectáculo donde ha conseguido miles de fanáticos en todo el país.

Actualmente la artista es una de las más activas de redes sociales donde se ha encargado de compartir un poco de su vida personal y los proyectos profesionales que se le van presentando.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece en el interior de un consultorio de una especialista que al parecer le haría un procedimiento en el rostro.

En la grabación se puede ver que su doctora Karen Carillo se encargó, de brindarle algunas inyecciones en las ojeras de la actriz, que consistía en unas vitaminas que le ayudarían con su piel.

Vamos a perfeccionar su hermosura poniendo hidratación en esas bolsitas que se van marcando” dijo la doctora.

La actriz dejó ver el resultado final, donde se le pudo ver algunas rueditas en el ojo por la inflamación de la inyección, pero al par de horas pasaría el efecto y podría ver cómo quedaría.

Sherlyn invitó a sus seguidores que acudieran con doctores profesionales y reconocidos y dejó en claro que esto nada más eran vitaminas que ayudaría a hidratar su piel para que luzca mejor.

Sherlyn recibe extorsión por supuestas fotografías “comprometedoras”

Hace unos días la actriz denunció a través de sus redes sociales que estuvo a punto de ser víctima de hackeo por medio de un mensaje que recibió en el que le advirtieron que tenían fotografías comprometedoras que supuestamente serían publicadas.

"¡¿Por qué hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza?! Evidentemente no pique nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada” se puede leer en la publicación.