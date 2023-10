Sherlyn revela no descarta que su hijo tenga contacto con su padre biológico

Ciudad de México.- Sherlyn González narró en entrevista cómo fue el proceso para convertirse en madre.

Durante una plática con Alejandro Chaban contó que tras tomar la decisión de debutar como mamá, tuvo que estar al pendiente de muchos detalles, e incluso pudo hacerse a la idea de cómo sería el rostro de su primogénito.

“Hacemos la selección, pude ver una foto de él cuando era chiquito, que es muy hermoso porque entonces empiezas a hacerte una historia y empiezas a tenerle gratitud a alguien que no conoces, y es fantástico”, manifestó.

Si su hijo quiere conocer a su padre biológico

Pero al ser cuestionada sobre la probabilidad de que en algún momento su retoño tenga la necesidad de encontrar a su padre, la mexicana sorprendió al revelar: “Hay una posibilidad que tiene, hay como una ventana, una vez en la vida, ya decidirá André si quiere”.

No obstante, Sherlyn aclaró: “no les genera ningún vínculo de responsabilidad, ni de responsabilidad económica, y hay gente que dice ‘yo solamente dono y no quiero saber nada, ni que me cuenten’, pero esa es una decisión del donante (…) O hay gente que dice ‘yo solamente quiere que dos niños puedan utilizar mi muestra’, pero eso es dependiendo del cuestionario que cada quien llene”.

Al respecto del costo económico que implica un proceso de este tipo para convertirse en madre, Sherlyn declaró:

Proceso costoso

No es un tema barato, no es nada barato (…) pero me parece tan fantástico Ale, todo este tipo de maternidad y de paternar, y de paternidad porque te abre una posibilidad que antes la gente no tenía, si alguien tenía un problema de fertilidad y no había alguien que pudiera subrogar el vientre, esa persona se quedaba sin la posibilidad de experimentar el hermosísimo amor de mamá o de papá”.

De esta manera, y tras el procedimiento que siguió para concebir a su primer hijo a través de un tratamiento in vitro en manos de una famosa clínica en la ciudad de Nueva York, la actriz debutó como mamá de André en el 2020.

Actualmente, Sherlyn está intentando procrear a su segundo descendiente, y según lo que ha declarado a distintos medios de comunicación, piensa repetir el mismo método para ser madre por segunda vez.

