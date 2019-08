Shawn Mendes se disculpó por comentarios racistas

ESTADOS UNIDOS.- Shawn Mendes recurrió a su historia de Instagram el viernes por la noche para ofrecer una disculpa por escrito por lo que llamó "comentarios racialmente insensibles" que había hecho en las redes sociales en el pasado.

La estrella del pop canadiense de 21 años publicó su declaración días después de que un fanático le preguntara sobre sus comentarios anteriores durante una sesión de preguntas y respuestas que se publicó en línea.

"Publiqué algunos comentarios racialmente insensibles en las redes sociales cuando era más joven, y lo siento mucho", escribió Mendes. "Pido disculpas de todo corazón por lo que se dijo y entiendo lo ofensivas que fueron esas publicaciones. No hay lugar para comentarios como ese, y esas palabras no representan quién soy. Defiendo la inclusión, la igualdad y el amor completos".

Según los informes, un tuit publicado en la cuenta de Twitter de Mendes en 2015 se eliminó pronto después de las acusaciones de racismo. Según los informes, en 2012, se publicó un comentario utilizando la palabra N en la cuenta de Instagram de Mendes y luego también se eliminó. Según los informes, otro tweet dirigido a un fan que hacía referencia al color de la piel se publicó en su cuenta de Twitter en 2013, y luego también se eliminó después de las críticas.

"Creo que muchas cosas solo necesitan ser cambiadas, pero también creo que las cosas que se vieron, como si tuviera amigos cuando tenía 14 años, quisieran tomar mi teléfono y publicar cosas de ellos, porque pensaron que era divertido que tuviera 2.000 seguidores y que era una gran cosa, y publicaban fotos de ellos mismos ", respondió Mendes. "Y en ese momento, era como no pensar en eso. No tenía idea de que iba a tener 50 millones de seguidores, lo que no lo hace mejor".

De esta manera el cantante podría ser perdonado por todas aquellas personas que estuvieron recalcando sus errores en redes sociales.