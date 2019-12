Shawn Mendes cancela concierto por problemas de salud

Este sábado, Shawn Mendes reveló a través de su historia de Instagram que sufre de laringitis y una infección sinusal, por lo que tendrá que cancelar su segundo concierto en São Paulo, Brasil, que tenía lugar esta noche. Había actuado en la ciudad la noche anterior.

"São Paulo, siento mucho tener que decirte esto, pero hoy me desperté sintiéndome enfermo, fui al médico y descubrí que tengo laringitis y una infección sinusal que me ha causado inflamación de las cuerdas vocales, "Mendes escribió. "Me rompe el corazón hacer esto, pero mis médicos me dijeron que no puedo realizar el show esta noche o que podría dañar mi voz a largo plazo".

"Los amo a todos y me disculpo desde el fondo de mi corazón ya que desearía poder estar allí en el escenario esta noche", continuó. "Prometo que te compensaré la próxima vez que vuelva a Sudamérica. Te amo".

A partir del sábado por la tarde, Mendes aún tiene programados espectáculos en Río y dos en Buenos Aires, Argentina, la próxima semana.

Luego se dirigirá a Chile, Perú y México para más conciertos antes de concluir su gira antes de Navidad.