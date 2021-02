Sharlyn rompe en llanto ante situación de Covid-19 que vive

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn González se convirtió en mamá en 2020, año en el que dio a luz a su primogénito André. Pese a las dificultades que atravesó durante su embarazo debido a la pandemia de covid-19, la actriz recibió a su bebé en mayo. Sin embargo, la famosa rompió en llanto al hablar de la situación que vive todo el mundo por la crisis sanitaria, pero reconoció que la jornada de vacunación que inicio hace unos días en México "es la luz al final del túnel".

Fue a través de sus historias de Instagram que Sherlyn González reaccionó a las imágenes que se han difundido de los adultos mayores que ya recibieron la vacuna contra el covid-19.

Sin embargo, la actriz recalcó que no todos han respetado las medidas sanitarias ante la pandemia y arremetió en contra de todos aquellos que han organizados fiestas.

"Hemos sido responsables, cuidadosos, no todos, evidentemente. No se me olvidan los que andaban en los antros y en sus fiestas estúpidas para contagiarse todos. La gente que salía y se ponía mal el cubrebocas y no se cubría la nariz", recordó.