Sharis Cid no hablará más del homicidio de su pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid ya no dará más declaraciones sobre su expareja Isaías Gómez, quien fue asesinado en septiembre del 2018 en San Miguel de Allende.

La actriz escribió en su cuenta de Twitter que todo lo que tenía que decir ya se dijo, y que se queda con el amor que compartió con Isaías durante más de cinco años.



"Gracias a ustedes amigos de la prensa y público en general. Por este medio quiero informarles que a partir de hoy hable quien hable, digan lo que digan no daré ninguna declaración ya lo que tenía que decir se dijo. Estoy tranquila y en paz de haber hablado con la verdad siempre. Me quedo con el amor tan grande que Isaías me regalo en vida y esos más de 5 años de vivir al máximo. El amor verdadero no tiene precio", se lee.



Hace unos días, publicó una fotografía con un mensaje en el que recuerda a Gómez. "Hoy 4/07/19 festejaríamos nuestro mesuario (así le decíamos a cada 4 de cada mes) y sabes lo sigo festejando".



En junio, Irving "N" confesó haber privado de la vida al empresario Isaías Gómez durante un Juicio Abreviado, en el que fue sentenciado a 18 años de prisión. En la audiencia el ahora sentenciado aceptó su participación y culpabilidad en el homicidio del empresario, el 30 de septiembre de 2018 en el exterior de la "Casa Pedro Vargas", ubicada en la zona centro de esta ciudad.



Irving "N" realizó al menos cinco disparos de arma de fuego al ofendido, causándole la muerte por las lesiones penetrantes de tórax, señaló el Ministerio Público.



En la investigación, la Fiscalía General de Guanajuato estableció que Irving "N" planeó el hecho con al menos dos personas más, Héctor Francisco "N", esposo de una hermana de Isaías Gómez, y César "N", quienes ya se encuentran sujetos a proceso como coautores del homicidio calificado del empresario.

