Sharis Cid da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid decidió sincerarse con sus seguidores, y aunque había compartido un mensaje diciendo que dio negativo a Covid-19, ahora hizo otra publicación en la que admite que sí padece la enfermedad.

En una extensa transmisión en vivo, la actriz confiesa que entró en negación y trató de ocultar su estado de salud. Sin embargo, decidió reaparecer en redes para decir la verdad.



“Ayer yo les subí un mensaje diciéndoles que había dado negativo, ¿por qué lo hice? no sé. Yo con ustedes he sido una persona sumamente abierta, siempre les he abierto mi corazón, siempre he sido una mujer muy honesta, les prometí que les iba a decir los resultados de mi prueba, no sé por qué dije negativo, no lo quería asimilar, si se dieron cuenta la historia la borré inmediatamente”, comenzó.



¿A qué voy con esto? Soy positiva a Covid, ay se siente horrible, bendito sea Dios me siento muy bien”, expresó la también conductora.



Explicó que sus síntomas comenzó a sentirlos desde el jueves de la semana pasada, confundiéndola en un principio con alergia.



Yo empecé como les dije, desde el jueves, yo empecé a sentir como una alergia a las cuatro de la tarde que salí a caminar por mi casa, por el jardín y dije ‘hijo, me dio alergia’, yo soy alérgica a los gatos y pasé por una casa donde hay muchos gatos y dije ‘son los gatos’. Para el mismo jueves en la noche, ya tenía nariz tapada, tos, dije ‘qué raro’”, narró en la transmisión en Instagram.



“No sentí absolutamente pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien. En este tiempo todos nos cegamos, decimos ‘es una alergia, es una gripa’, hablo por mí. ¿Me quieren decir Covidiota? Sí, porque estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de coronavirus”, expresó la actriz quien en un momento de la transmisión se le nublaron los ojos.



Explicó que hace meses toda su familia adquirió el coronavirus excepto ella, y pensó que “la había librado” y ahora desconoce cómo fue que se contagió.

“Yo me creía invencible, yo me creía la mujer más sana del universo, porque ya me había salvado de Kristal y Brandon, de toda mi familia que en Vallarta le dio Covid, y dije ‘Soy inmortal, a mí no me va a dar’, dije ‘qué hago, que no me dé’, Kristal embarazada, en noviembre nace el bebé, ¿y si me da después? Efectivamente era COVID (...) Si ya les dio a todos, por qué a mí no me iba a dar, ¿porque como sano, porque hago ejercicio? Ya me dio”, narró.



Al recibir sus resultados positivos, dijo que inmediatamente volvió a experimentar síntomas y cayó presa del pánico, pero al hablar con su especialista, se tranquilizó.



“Me tocaba, no soy un robot. La mente es cabrona, ayer que me dieron el resultado de positivo empecé con síntomas otra vez, me empezó a doler la cabeza, me sentí paniqueada, me dolía el cuerpo. Conforme fui hablando con mi infectóloga me fui tranquilizando”.



Sharis Cid decidió inhabilitar los comentarios de sus seguidores en el videochat donde anunció su padecimiento.