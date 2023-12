Shannen Doherty tuvo operación de su cáncer cuando se enteró de infidelidad de su exesposo

Ciudad de México.- Shannen Doherty, conocida por su papel protagónico en Beverly Hill 90210 brindó algunos detalles sobre su separación con Kurt Iswarienko en un episodio de su podcast ‘Let’s be clear with Shannen Doherty'.

La actriz relató que se sometió a una cirugía cerebral después de descubrir que Kurt aparentemente la había engañado.

Fui a esa cirugía temprano en la mañana y entré después de descubrir que mi matrimonio prácticamente había terminado, que mi esposo había estado teniendo una aventura durante dos años… No ir a esa cirugía, aunque, siendo muy claro, él quería ir, no podía ir a esa cirugía con él allí. Me sentí tan traicionada”

Declaró Doherty.

Lucha contra el cáncer

De la misma manera, la artista agradeció a sus seres queridos por apoyarla mientras sobrellevaba la ruptura de su matrimonio en medio de su lucha contra el cáncer.

“Al final del día, me sentí increíblemente poco amada por alguien con quien estuve durante 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón. Simplemente tener que pasar por todo eso mientras tratas de descubrir si vas a conseguir un maldito divorcio y tratas de llegar a la verdad de eso”, declaró.

Como se recordará, Doherty solicitó el divorcio de Iswarienko tras 11 años de matrimonio. En ese momento, su representante, Leslie Sloane, manifestó que el agente de Kurt estaba “íntimamente involucrado” en la separación.

“El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción”, dijo Sloane.

Descubrir la verdad

Por su parte, Doherty admitió en el podcast del miércoles, que ha estado “obsesionada” con descubrir la verdad sobre la supuesta infidelidad de Iswarienko.

“Si comparten 14 años juntos y le hicieron trampa, ¿esa persona no merece la verdad absoluta por mucho que eso le duela? (…) Me horroriza no poder mantener una relación. Creo que es un reflejo mío, pero este creo que es de él. He fracasado tres veces en el matrimonio, pero sigo creyendo en el amor”, manifestó Shannen.

Doherty ha contraído nupcias en tres ocasiones, pues además de Iswarienko, también estuvo casada con Ashley Hamilton durante un año hasta 1994 y con Rick Salomon de 2002 a 2003.

A Doherty le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015 y, después de dos años de quimioterapia, Doherty confirmó que estaba en remisión. Cuando su cáncer regresó en 2020, Doherty reveló que estaba en etapa IV. A finales del mes pasado, la estrella de la televisión compartió que el cáncer se había extendido a sus huesos.