Shannen Doherty hace fuerte revelación sobre su lucha contra el cáncer

ESTADOS UNIDOS.- Shannen Doherty es una actriz de 50 años conocida por ser la estrella de "Beverly Hills, 90210", sin embargo desde hace algunos años que se encuentra luchando contra el cáncer de mama en etapa 4, lo que causó la preocupación de todos sus fans quienes se mantienen actualizados de su vida a través de las redes sociales.

Durante el presente lunes se presentó en el programa "Good Morning America" para hablar sobre este difícil proceso y reveló que está bastante ocupada 'viviendo la vida', ya que disfruta de sus días pasando el tiempo con amigos y familiares, además de continuar trabajando. "No tengo cosas que marcar porque voy a seguir luchando para seguir con vida", comentó como referencia a no querer realizar una "lista de deseos" antes de morir.

A muchas personas a las que se les diagnostica etapa 4, se las descarta. Se supone que no pueden trabajar o que no pueden trabajar a su máxima capacidad, y eso no es cierto (...) Eso es algo que realmente me gustaría que la gente dejara de asumir y nos diera la oportunidad de demostrar que están equivocados”, expresó la actriz.