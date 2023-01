Shanik Aspe revele cómo se enteró que sería mamá de nuevo

Ciudad de México.- La conductora Shanik Aspe reveló que estaría esperando un segundo bebé, de su relación con Mauricio Odiardi.

Aunque ya habría debutado felizmente como padres en el 2022, la presentadora contó para Ventaneando lo emocionada que se sentía con la noticia.

Feliz de compartir con ustedes que nuevamente voy a ser mamá, ¡estoy embarazada! […] me dicen ‘cada embarazo es diferente’, pero yo siento que este va a ser como la primera vez, porque la vez pasada recuerdo que me organizaste el baby shower tú Pati, y fue virtual, ahora sí que la gente me va a poder ver panzona si en algún momento me sale la barriga y estoy feliz”

Manifestó con una sonrisa Shanik.

¿Cuánto tiene de embarazo?

Ante los cuestionamientos sobre cuánto tiene de embarazo, Aspe reveló la forma en que se dio cuenta de que este año volvería a ser mamá.

“Esta semana ya cumplimos 4 meses, entro al segundo trimestre, se me ha pasado volado. Me enteré en el mundial, ya ven que el mundial y yo tenemos algo, primero conozco a Mauricio en Brasil […] y (ahora en Qatar) antes de salir al primer juego de México que me hago la prueba y que sale positiva, y se lo enseñé a Mauricio y bueno, la sorpresa, digo, no me embaracé en el mundial, pero ahí nos enteramos”, relató.

Finalmente, Shanik Aspe destacó lo afortunada que se siente de poder darle un hermanito o hermanita a su pequeña hija, pese a todos los comentarios en contra que recibió por volverse a embarazar.

“Carlotta tiene dos años cinco meses, bueno ya está por cumplir 2 años y medio y la verdad es que yo si me quería esperar, tenía un poquito de miedo porque ya sabes que la gente siempre te mete miedo y como acabo de cumplir 38 años, la gente me dice ‘ya estás grande, como para darte el lujo de esperar’”. Pero dije ‘no voy a tomar decisiones por miedo, voy a disfrutar a mi bebé y cuando me sienta lista a seguir con la tarea y a ver qué pasa’, y me embaracé como lo deseaba”, culminó.