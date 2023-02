Shakira y Karol G anuncian la fecha de lanzamiento de “TQG”

COLOMBIA.- La esperada colaboración entre las exitosas cantantes colombianas, Shakira y Karol G, finalmente tiene fecha de lanzamiento.

Este martes, a través de las cuentas personales de Instagram de ambas artistas, se confirmó que será el próximo 24 de febrero cuando los fans podrán disfrutar de la nueva canción titulada “TQG” ("Te Quedó Grande").

No obstante, el título de la canción, así como parte de la letra, ya había sido revelada por la presentadora Andrea Meza, cuando en el programa “Hoy Día” del canal Telemundo, dijo que habían recibido confidencialmente parte de la letra de la canción:

Se titula ‘Te Quedó Grande’ y Karol G se refiere a Anuel AA de la siguiente manera: ‘Al menos conmigo, yo te mantenía bonito’”. Shakira al parecer vuelve a dirigirse a Piqué y hace referencia a su tema Monotonía con el verso: “Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”

La nueva canción será parte del álbum “Mañana será bonito” de Karol G.

Así fue la historia detrás de su colaboración

Mediante una entrevista, la Bichota ofreció una entrevista a The New York Times reveló los detalles detrás de su colaboración, informando que la intención de trabajar juntas en una canción estuvo presente por meses. Sin embargo, no encontraban la letra adecuada para hacerlo posible.

No fue hasta que Shakira lanzó sus últimas canciones donde abordaba el tema de su separación del exfutbolista Gerard Piqué, cuando Karol G se percató de que esta podía ser la dirección correcta para llevar a cabo su deseo, además de que ambas podrían “dejar ir mucha ira”.

Así, Karol G le envió como propuesta a Shakira una parte de la letra y, según informó durante la entrevista, la intérprete de “Monotonía” se mostró entusiasmada con la idea.

Ella dijo, ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’” reveló la Bichota.

De esta manera, ambas trabajaron en la letra de la canción de género urbano, donde plantean el tema de la hermandad entre mujeres.

Te puede interesar: Piqué y Clara hacen "oídos sordos" a las críticas y se besan apasionadamente en público