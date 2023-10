Shakira sorprende a Carlos Vives en el escenario

Ciudad de México.- Shakira sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo para contar sobre la sorpresa que preparó a su amigo y colega Carlos Vives en El Kaseya Center de Miami, Florida.

La colombiana aseguró que este acto que realizaría con Vives se debía al agradecimiento que tenía por los años en los que la ha acompañado en su carrera artística, pero, sobre todo, por el detalle que tuvo Carlos cuando ella tomó la decisión de separarse de Piqué.

Te puede interesar: Hermano de Shakira pide tregua a Piqué por una razón

Te quiero Carlos Vives… Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida… Siempre me llamaba para preguntarme ‘¿cómo estaba?’, cuando me separé, todos los días ‘¿cómo estás?’, no puedo hacer menos”, contó la colombiana, que estaba bastante nerviosa y confesó que era algo que nunca había hecho en lo que lleva de carrera artística.