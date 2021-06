Shakira no perdona a su suegra por "consejo de belleza" que le dio en el pasado

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, la cantautora, productora, bailarina, actriz y empresaria colombiana, Shakira, confesó un secreto sobre su relación con su suegra, revelando que una vez, la madre de Gerard Piqué, le dio un mal consejo sobre belleza.



Esto lo dio a conocer la cantante en una colaboración reciente con Vogue, por medio de una serie de videos en los que las estrellas repasan su carrera a través de los atuendos, peinados, complementos y demás que han llevado a las alfombras rojas.



Cuando llegó el turno de Shakira, la intérprete de “Ojos Así” vio una de sus fotografías y confesó que “jamás volvería a cortarse el cabello de esa manera”, además agregó que nunca abusaría del maquillaje otra vez.



Uy que mal. Eso sí que fue un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra que me dijo: ´Ay por qué no te cortas el pelo, lo tienes muy maltratado. Y yo: ´Ajá´. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, expresó la cantante.