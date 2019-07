Shakira da emotiva despedida a su exsuegro en redes

"Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida.", fueron algunas de las palabras que escribió Shakira tras enterarse del fallecimiento de Fernando de la Rúa, padre de su exesposo Antonio.

Al parecer la colombiana tuvo un fuerte vínculo con el que fuera su suegro, tras los 11 años que duró su matrimonio y es por eso en Instagram le dedicó un emotivo mensaje de despedida, recordando su humildad, su amor y lucha por la vida.

"Fernando querido, Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", escribió la cantante de "La Bicicleta" y "La Tortura".

También hizo mención a las traiciones que tuvo que sortear el expresidente argentino a lo largo de su vida, según ella, a veces inmerecidas.

"Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido.

"Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo, Shakira", finalizó su escrito.