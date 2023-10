Shakira confiesa estar en una “luna de miel” profesional

Ciudad de México.- Shakira estuvo presente en la conferencia de prensa de la Semana de la Música Latina Billboard, donde fue reconocida con discos plateados por el éxito de ‘copa vacía’ y ‘acróstico’.

En la conversación que tuvo la cantante con la prensa, la artista abrió su corazón y reveló cómo han sido los últimos meses de su vida, después de su separación de Piqué.

Es un regalo poder sentir que tengo tantas hermanas allá afuera, porque me siento hermanada con el público femenino, siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado, incluso que han vivido experiencias aún peores que la mía, o mejores, pero que tenemos tanto en común que no estoy sola”

Confesó la barranquillera.

Creativa y animada

Inclusive, Shakira manifestó que se siente creativa y con ánimo de estar en el estudio de grabación, pues es un momento en el que la música se convirtió en la forma de hacer catarsis para eliminar todo el dolor que ha experimentado.

“Estoy muy inspirada, estoy con ganas, no sé qué me pasa, no sé, no tengo ni idea, no es que he estado así en todas las etapas de mi vida, ha habido etapas en las que me tienen que llevar con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar… a veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa, pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música”, declaró.

La prueba de esta declaración fue el lanzamiento de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración que hizo con el argentino Bizarrap donde lanzó fuertes dardos en contra de el exfutbolista, revelando las infidelidades y el problema con la Hacienda española. Canción que se colocó en la segunda posición de la lista Global 200 de Billboard y se convirtió en un himno al empoderamiento femenino.