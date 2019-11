"Servant", la escalofriante serie de Apple del director de "El sexto sentido"

Apple TV+, la nueva plataforma digital que llegó a más de 100 países el pasado 1 de noviembre, vuelve a estar de estreno, pero esta vez de su serie "Servant", un 'thriller' psicológico del aclamado director de "El sexto sentido" que se presentó este martes en Nueva York.



"Se trata de un thriller de 30 minutos, lo cual es muy raro. Ni siquiera sé si esto es algo que se ha hecho antes", dijo a Efe el cineasta de origen indio M. Night Shyamalan sobre la alfombra roja del Brooklyn Academy of Music (BAM), donde tuvo lugar el evento.



El director aseguró que este formato le ha permitido crear "un tipo de narración "muy distinta, porque cada 30 minutos tienes este momento de '¡oh, dios mío!' que hace que sea muy adictivo".



Además de esta particular configuración que consigue enganchar al espectador, la serie, que se estrena el próximo 28 de noviembre, cuenta con actores como Lauren Ambrose, conocida por su papel en la alabada "Six Feet Under" (A dos metros bajo tierra), y Toby Kebbell, que protagonizó la versión de 2016 de "Ben-Hur" y ha trabajado también en el show de Netflix "Black Mirror".



Al reparto se unieron además Neil Tiger Free, que interpretó el papel de Myrcella Baratheon en la popular "Juego de Tronos", y Rupert Grint, mundialmente conocido por ser el pelirrojo protagonista de la saga "Harry Potter".



En su nueva obra, Shyamalan cuenta la tensa historia de un matrimonio afincado en Philadelphia formado por Sean (Kebbell) y Dorothy (Ambrose) que viven una experiencia traumática con su hijo recién nacido, pero en lugar de afrontar la realidad, utilizan un muñeco hiperrealista para ocupar su lugar y para el que incluso contratan una niñera (Free).



Todo cambia en el hogar familiar con la llegada del extraño y reservado personaje, un papel que para la joven británica que lo interpreta supuso un gran desafío.



"Es probablemente uno de mis personajes favoritos que he interpretado, pero ese carácter callado y reposado es lo que me supuso el mayor reto. La actuación más complicada es cuando tienes que ser callado, y tienes que permanecer quieto, y tienes que hacer menos para hacer más", explicó Free en el estreno.



"He aprendido mucho de este show", aseveró.



Kebbell, por su parte, apuntó que el argumento de la serie hace que se sienta "más genuina" que otros programas en los que "todo va bien, y la vida es genial, y eres el más guapo".



"Creo que ha sido una manera muy interesante de explorar grandes ideas: qué es el matrimonio, qué es el destino, y qué significa la fe", explicó su esposa en la pequeña pantalla.



Kebbell alabó además la creatividad del show, que Apple permitió que se filmara en secuencia, y para el que se construyó una casa antigua, que es prácticamente el único escenario de "Servant", ya que los personajes nunca salen de ella.



"Es una serie inusual porque nunca puedes salir de la casa (...) así que tienes un poco esa sensación de que estás trabajando en una obra de teatro", opinó Grint, que interpreta a un personaje denominado Julian Pearce.



"Nunca leí un guión como este", afirmó el británico, que subrayó que "algunas partes son bastante intensas y aborda cuestiones tristes. Tiene humor oscuro y un elemento surreal", detalló.



Sobre cómo recibirán los fans de Harry Potter el cambio radical de sus personajes, Grint dijo no saber cuál será su reacción, ya que no ha hecho "nada parecido a esto antes".



"Es emocionante porque va a causar debates y grandes conversaciones", zanjó.