Sergio Mayer vs. Garibaldi: "Voy a sacar todos los videos que tengo"

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre (EL UNIVERSAL). El reciente surgimiento del grupo GB5 sin la presencia de Sergio Mayer ha desatado una controversia entre el actor y sus antiguos compañeros de Garibaldi: Charly López, Víctor González, Paty Manterola, Luisa Fernanda y Katya Llanos.

Mayer ha sido objeto de acusaciones por parte de sus excompañeros, quienes alegan que actuó de manera deshonesta en la formación del nuevo grupo. En respuesta, en una conferencia de prensa reciente, el actor, conocido como "Tata" en "La casa de los famosos", ha emitido una advertencia clara a los artistas involucrados.

Durante este encuentro con los medios, Mayer dejó en claro que no tolerará que los miembros de GB5 hagan uso de su nombre, amenazando con revelar material grabado durante su última reunión si persisten en hacerlo.

La próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona, voy a sacar todos los videos que tengo. Todo, lo que dijeron, cómo lo dijeron, qué actuaron, quién entró, quién dijo que sí quería, que no quería, quién habló mal de quién.

Mayer subrayó que esto forma parte del material para su reality show y, aunque no tiene intenciones de hacerlo público por el momento, no dudará en usarlo para defenderse:

Recuerden que en ese momento estaba filmando mi reality, tengo todo grabado. Olvidan que siempre voy dos pasos adelante.

Además, el líder del "Team infierno" se dirigió específicamente a Charly y Víctor, a quienes calificó de "malagradecidos", enviándoles un mensaje fuerte: "Deben reconocer la gratitud. Hay valores más allá del nombre de un grupo o el dinero. Hay cosas que no deben ser reveladas, y ellos saben a qué me refiero", añadió. En cuanto a sus excompañeras, se negó a comentar y simplemente mencionó que no le sorprendía su actitud: "No me sorprende en absoluto".