Sergio Mayer desmiente pleitos por la herencia de Jaime Camil Garza

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un mes del fallecimiento de Don Jaime Camil Garza han comenzado a surgir rumores con respecto a que los hijos del empresario, entre los que destacan Jaime e Issabela Camil, tienen diferencias por la herencia de su padre.

Por tal motivo, es Sergio Mayer, esposo de Issabela, quien en entrevista para el programa Todo para la mujer ha salido a desmentir esta información.

Ante la pregunta directa sobre una posible diferencia entre la familia por los bienes y dinero de Camil Garza, Mayer explicó: “todos y cada uno de sus hijos son hijos trabajadores, responsables, que realmente no necesitan ni han necesitado de ninguna herencia, todos son realmente comprometidos, jefes de familia, y que sé que no tienen ningún problema en ese aspecto”.

Sin embargo, el ex Garibaldi manifestó que la única preocupación que debe tener la familia Camil es su suegra, Tony Star.

“La que hay que cuidar y estar al pendiente es de mi suegra, a Tony Camil, ella es de la tercera edad, una mujer que ha salido adelante, que ha sacado adelante a sus hijos, y ella es la que tiene que estar bien, tiene que estar cuidada y protegida, especialmente por todos los hijos”, indicó.

Por otra parte, al cuestionarle sobre la nula respuesta o reacción de Luis Miguel ante la noticia de la muerte de su suegro, el ahora político comentó:

“Yo no te puedo hablar de ese tema, él sabrá si debió o no haber expresado algunas palabras o haber hablado a la familia o lo que sea, eso es personal, y cada quien tiene sus motivos, sus sentimientos, sus emociones, y bueno, no tengo mucho qué decir al respecto, los hechos hablan solos”.