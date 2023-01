Sergio Mayer cuenta qué consejo le dio de Luis de Llano tras denuncia de Sasha Sokol

Ciudad de México.- Sergio Mayer contó que habló con Luis de Llano respecto a las declaraciones que Sasha Sokol ha realizado en su contra en los meses anteriores.

El artista reveló en ¡Siéntese quien pueda! que aún con la gran estima que le tiene a Luis, siempre estará del lado de la justicia.

Yo le tengo mucho cariño y respeto a Luis de Llano como productor, evidentemente. Sin embargo, una de las características que yo he manejado como político ha sido defender las menores que han sido violentadas y abusadas... Yo hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error, y que Luis tenía que reconocer, y le dije ‘no puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error’. Hay que entender que Luis lo hizo por amor”

Expresó Mayer.

Sin admisiones

Tras la pregunta sobre si Luis le contestó algo, Sergio enfatizó que el productor no desea admitir su equivocación porque sus abogados le pidieron que no lo hiciera. “Para él ha sido muy difícil reconocerlo, y me dijo que sus abogados le habían recomendado no hacerlo”, manifestó.

Después de que el periodista Luis Alfonso Borrego señaló que el productor y la cantante tuvieron una relación sentimental consensuada; el exGaribaldi replicó:

“Si, pero hay que entender que Luis gracias a su estatus y poder tenían lo que quería, evidentemente. Pero Luis se enamoró, y él lo ha reconocido. Simplemente debe reconocer y decir ‘me equivoqué, pero lo hice por amor’. Porque si él la hubiera utilizado solo para acostarse con ella un fin de semana, o algunos días, y la hubiera violentado. Pero tuvieron una relación larga, lo cual habla de que hubo un interés de ambas partes”.

Finalmente, el artista de 56 años recalcó: “ella era una menor de edad, y en aquel tiempo se veía mal, pero todo el mundo se callaba, esa es la realidad. Y hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores, se manejaban así. Y las menores de edad eran violentadas. Pero no era tan visto. Ahora se está visualizando, y hay que tener empatía con las víctimas. Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y como lo ha expresado”.