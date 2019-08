Sergio Mayer Mori ya se hace cargo de los gastos de su hija

MÉXICO.-- Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, se mostró muy abierto con la prensa, y contrario a otras ocasiones, accedió a hablar de la relación que mantiene actualmente con su ex pareja, Natália Subtil y su hija Mila.

Reconociendo que antes era muy difícil poder tener contacto con su primogénita debido a la mala comunicación que tenía con la madre de la niña, el joven cantante explicó:

Antes, la verdad, era muy raro porque era muy incómoda mi relación con Natália. Como Mila era demasiado bebé, era imposible el acercamiento sin tener que rozar con problemas.

Sin embargo, Mayer Mori reconoció que el tiempo ha ayudado a que las cosas cambien en ese sentido y, además, aseguró que ahora él se hace cargo de los gastos escolares de la menor.

“Ya está mucho más grande, ya va a la escuela, yo la llevo, yo la recojo, yo se la pago, la llevo de compras por su ropita”, detalló.

Acompañado de su actual pareja Raquel Chaves, Sergio reconoció que se encuentra totalmente enamorado y gracias a esta relación pudo cambiar su estilo de vida.

“Esta belleza que me acompaña hoy es Raquel, es mi mujer. Así como me ven es ella, es su trabajo, senté cabeza, Ella me conoció hace dos años cuando aún estaba en el desm%&&”, afirmó.

Finalmente, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer descartó volver a convertirse en padre por el momento y aseguró que por ahora está concentrado en su faceta profesional.