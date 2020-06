Sergio Goyri se alista para retomar planes de boda tras la pandemia

La cuarentena ha frenado proyectos, pero también ha dado pie a nuevos planes. Eso le pasaría al actor Sergio Goyri, quien después de la cuarentena por Covid-19 le gustaría casarse con su pareja, Lupita Arreola.

El intérprete, quien hace tiempo causó polémica tras ofender a la actriz Yalitza Aparicio, habló en el programa "Hoy" cuáles son sus planes en un futuro próximo en el campo del amor.

"Primero Dios se tienen que cerrar todos los capítulos, se tiene que cerrar bien todo, estar en paz con uno mismo, con la demás gente, con Dios, yo soy muy creyente", sostuvo el intérprete de "Que te perdone Dios" y "Soy tu dueña".

Por su parte, Lupita Arreola afirmó que la clave en el éxito de la vida es encontrar a la persona indicada así como rodearte de gente que da cosas importantes en vez de personas tóxicas.

Previo a dar paso a las palabras de Goyri, Paul Stanley, Galilea Montijo y Maribel Guardia mostraron su sorpresa por la unión, pero también porque la cantante de "Que ricas son las papas" comentó que el actor aún no estaba divorciado.

"Pero sí estaba casado. ¿Ya se divorció y entonces se vuelve a casar? No se ha divorciado. Yo sabía que no. No sé, le voy a hablar y mañana les cuento", comentó.