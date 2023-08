Sergio Corona comparte detalles de la muerte de Chabelo

TIJUANA.- Sergio Corona reveló detalles sobre la muerte de Xavier López ´Chabelo´ durante una entrevista con Yordi Rosado.

De acuerdo a las declaraciones, el actor habló con la viuda unos días antes del fallecimiento de su amigo y ella le confesó que ´Chabelo´ se desesperó al presentir que su muerte estaba cerca, por lo que se despidió de sus familiares.

También compartió que no asistió al funeral ni habló a su familia para darle el pésame el día de su muerte, ya que sintió que su presencia no era necesaria y no quería incomodar.