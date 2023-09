Sergio Basáñez se sincera sobre la depresión que padeció

Ciudad de México.- Sergio Basáñez es catalogado como uno de los galanes de telenovelas más exitosos tras participar en proyectos como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía, La Heredera y Amor en custodia.

No obstante, la vida del famoso fuera de la pantalla chica no ha sido nada fácil, pues en los últimos años estuvo combatiendo un duro padecimiento que lo orilló a buscar ayuda profesional.

Tuve una depresión crónica, estuve yendo al psiquiatra dos años, la verdad si te digo que saqué una conclusión de por qué me había pasado eso, no, no la saqué... Afortunadamente el doctor me sacó adelante y hasta la fecha he estado bien y digo, la vida no es todo felicidad, nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, pierdes amigos, pierdes familiares, pero lo importante es siempre no rendirse”