¿Serán estos unos Óscar sin sorpresas?

Nadie duda de que la cosecha del cine de 2019 fue excepcional, pero los Óscar del domingo llegan con favoritos claros (y casi incontestables) en muchas categorías y con solo "Parasite" como potencial sorpresa a una "1917" que tiene todos los boletos para ganar la estatuilla de mejor película.

Sobre el papel, "Joker", con once nominaciones, parte con ventaja para la ceremonia que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles justo por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.

Pero la realidad es que la temporada de premios de Hollywood, más breve y estresante de lo normal por la temprana fecha de estos Óscar, ha delimitado mucho las carreras a las estatuillas hasta dejar a algunos aspirantes que prácticamente acarician los galardones y a otros que solo pueden soñar con dar la campanada.

"1917" ha sido la absoluta dominadora desde su triunfo en los Globos de Oro (mejor película dramática) y se postula como la gran favorita para el reconocimiento a la mejor cinta.

La maravilla bélica de Sam Mendes reforzó sus aspiraciones con sus victorias en los Bafta y en los premios del Sindicato de Productores (PGA), que es el mejor trampolín para la categoría reina de los Óscar: En los últimos diez años, el ganador del PGA a la mejor película se acabó llevando la estatuilla más codiciada de la Academia de Hollywood en ocho ocasiones.

Solo el inesperado y sensacional fenómeno de la surcoreana "Parasite", que tiene seis nominaciones en total, parece capaz de arrebatarle ese Óscar a "1917".

"Parasite", que hizo historia al ganar el premio al mejor elenco en las distinciones del Sindicato de Actores (SAG), se convertiría así en la primera cinta en un idioma diferente al inglés en coronarse con el gran reconocimiento de los Óscar.

Junto a "1917" y "Parasite" están nominadas a mejor película las también excelentes "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

Otro Óscar que también roza "1917" es el de mejor director para Sam Mendes, que es candidato a este premio, sin mujeres nominadas, junto a Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker") y Bong Joon-ho ("Parasite").

La fenomenal técnica tras la cámara de Mendes ya se llevó el Globo de Oro, el Bafta y el premio del Sindicato de Directores (DGA) al mejor director.

En la última década, todos los que recibieron el máximo galardón en los premios DGA repitieron como mejor dirección de los Óscar salvo en 2013.

Tampoco se esperan sorpresas, a priori, en los apartados de actuación.

Joaquin Phoenix y su impresionante "Joker" han arrasado en los Globos de Oro, Bafta y SAG para desgracia de un extraordinario Antonio Banderas en "Dolor y gloria" (primera nominación al Óscar del español).

Renée Zellweger ya ha hecho hueco para su segundo Óscar gracias a su aclamado papel de Judy Garland en "Judy", y Laura Dern tiene todos los ases en la manga para llevarse el Óscar como actriz secundaria por la astuta abogada de "Marriage Story".

De Brad Pitt y estos Óscar se saben dos cosas casi con absoluta seguridad: Que se llevará la estatuilla al mejor actor de reparto por "Once Upon a Time... in Hollywood" y que su discurso será uno de los grandes momentos de la gala tras sus memorables intervenciones en las ceremonias de premios previas.

La singular sátira nazi de "Jojo Rabbit" aparece como más que probable ganadora del Óscar a mejor guión adaptado, mientras que "Parasite" y "Once Upon a Time... in Hollywood" prometen un apretado duelo por el honor del mejor guion original.

El triunfo de "Parasite" en las categorías genéricas de los Óscar no está ni mucho menos garantizado, pero lo que sí tiene prácticamente hecho es el premio a la mejor película internacional.

La mala fortuna quiso que Pedro Almodóvar y su deslumbrante "Dolor y gloria" coincidieran en las salas y los premios con uno de los hitos del cine internacional en lo que va de siglo XXI.

Pero España tiene una gran baza con "Klaus", la película de Sergio Pablos que opta al Óscar a mejor cinta de animación.

Esta entrañable propuesta navideña se coló por sorpresa en los Óscar dejando fuera a "Frozen II" y, aunque se medirá con titanes como "Toy Story 4", "Klaus" llega lanzada tras vencer en los Bafta y los Annie (los Óscar de la animación).

Los fans latinos también tendrán que estar pendientes de las opciones iberoamericanas: la brasileña Petra Costa está nominada al mejor documental por "The Edge of Democracy"; el mexicano Rodrigo Prieto buscará el Óscar a mejor fotografía por "The Irishman", y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda intentarán triunfar por los efectos especiales de esa misma cinta.