Señora religiosa se va con todo contra Thalía: “¡Tiene pacto con el diablo!”

MÉXICO.- TikTok es una gran plataforma para pasar el tiempo e informarte sobre diferentes temas o reírte de ciertos videos, y aunque no seas usuario de la plataforma, hay algunos clips que se vuelven tan virales que comienzan a circular en todas las redes sociales.

Tal es el caso de un video recién publicado por la cuenta de @ulisesvega23, quien subió a una señora bastante religiosa que despotricó en contra de Thalía y en otros artistas que, presuntamente, venden su alma al diablo.

Al mostrarse tan sensual y lucir su envidiable cintura, la señora del TikTok asegura que está cometiendo un pecado por querer seducir a los hombres, pues quitarse la costilla no es natural y cree que es atentar contra el cuerpo de Dios.

Thalía y 99 por ciento de los artistas hacen pacto con el diablo, muchos ya hasta han vendido su alma. Y eso de quitarse las costillas es un pecado muy grave, es atentar contra el cuerpo, el templo de Dios (...) Para mostrar su cintura, ¿saben lo que andan haciendo? Que los hombres la vean con deseo sexual".

A partir de esto, la protagonista del video continúo dando ciertos consejos a las mujeres a quienes recomendó no ir a la playa, ya que confirma que es el lugar más grande para 'ver pornografía', por lo mismo no deberían usar trajes de baño para no mostrar su cuerpo.

Lo que más sorprendió a los usuarios de TikTok es que la señora criticara a Thalía, ya que varios de sus fans expresaron que la cantante tiene una figura envidiable y que el rumor de que se retiró una de sus costillas es totalmente falso. Sin embargo, este video logró conquistar a las redes sociales y los internautas lo tomaron con humor.