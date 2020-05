Señalan que, pese a pandemia, Televisa busca que actores realicen escenas de besos

Luego de parar todas las producciones de novelas durante dos meses por la pandemia de covid-19, Televisa decidió renaudar sus grabaciones desde el pasado 25 de mayo, sin embargo, los actores no se sienten del todo cómodos en cuanto a las escenas de besos.

Según información de TVNotas, una fuente cercana a la televisora aseguró que, al menos, José Ron, Susana González, Andrés Palacios, Itatí Cantoral y Daniela Romo, han externado su negativa para hacer escenas románticas.

“Los principales son: José Ron, Susana González, Itatí Cantoral, Andrés Palacios y Daniela Romo. José está muy preocupado, pues a principios de mayo fue a dar al hospital porque tuvo un dolor en el abdomen y no quiere arriesgar su salud’’, aseguró acerca de los principales inconformes.

Los famosos señalan que se preocupan por la salud de su familia, además de que hay unos más vulnerables que otros, tal es el caso de Daniela Romo.

“Susana, Andrés e Itatí, dicen que no pueden exponer a sus hijos; pero el caso más grave es el de Daniela Romo, ella sufrió cáncer de mama hace nueve años, y eso la incluye en el grupo de personas más vulnerables ante el virus, por lo que prefiere arriesgarse, y ha pedido a los productores que esperen más tiempo, pero no quieren”.

El sujeto agregó que los actores ya levantaron su voz pero siguen sin tener solución alguna, lo cual les parece una irresponsabilidad por parte de la televisora.

“A José le dijeron que su novela ya está por terminar, y es inevitable que no haya un beso; en cuanto a Susana y a Andrés, les respondieron que ya llevan varias escenas grabadas y no pueden hacer cambio de actores. Pero a las que les fue peor fueron a Itatí y a Daniela, les respondieron que como sus novelas aún no empiezan a grabarse, las pueden correr sin ningún problema y buscar a otras actrices que quieran un papel para sustituirlas”.

Al finalizar la fuente señaló que les habían advertido a los famosos acerca de no decir nada de su negativa ante los medios de comunicación, ni quejarse en redes sociales.