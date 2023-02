Selena Gómez se va de las redes sociales “Soy demasiado mayor para esto”

La cantante y actriz, Selena Gómez, dio a conocer que se dará un descanso de redes sociales, tal cual lo anunció por medio de una trasmisión en vivo desde su cuenta de TikTok y explicó los motivos de por qué lo hacía.

En este en vivo, la artista de 30 años comenzó expresando su gratitud por el amor y apoyo que ha recibido por parte de sus seres queridos y sus fans, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria.

“Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa, si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy”, comenzó diciendo la artista.